Babbo Natale approda su Zoom anche in Italia, la lista dei regali nel 2020

Manca ormai meno di un mese a Natale. Il 2020 è tuttavia un anno atipico e questo comporta un rinnovo delle tradizioni. Tra queste c'è la classica lista dei regali, che i bambini in genere illustrano sedendosi in braccio a Babbo Natale. Quest'anno purtroppo non è possibile farlo, ma c'è un modo per risolvere questo "inconveniente".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nel mondo ci sono già dei bambini che stanno parlando con Babbo Natale tramite Zoom, la nota piattaforma per le videochiamate. Tra questi ci sono quelli del Children's Hospice South West, che si trova nel Regno Unito. Infatti, il centro di accoglienza ha consentito ai bambini di dialogare con Babbo Natale tramite lo schermo di un computer, come potete leggere nell'articolo pubblicato dal sito InYourArea e mediante il portale ufficiale del Children's Hospice South West.

Per quel che concerne l'Italia, stando anche a quanto riportato da Repubblica, ci sono realtà come la startup romana "Crescere-Insieme" già pronte a dare vita a "call" con Babbo Natale. C'è la possibilità di dialogare con quest'ultimo anche per scuole e aziende, nonché ovviamente per le famiglie. Per maggiori informazioni e appuntamenti con Babbo Natale, è stato predisposto un sito dedicato all'iniziativa.

Crediti immagini: Children's Hospice South West.