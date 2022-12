Babbo Natale è in movimento: seguitelo col Santa Tracker di Google

Dopo essere stato avvistato nella casa di alcuni bambini (a proposito, potrebbe interessarvi aiutare gli altri utenti), Babbo Natale si appresta a raggiungere l'Italia. In questo contesto, come ormai accade da tempo, la tecnologia permette di tenere un po' d'occhio i movimenti di Santa Claus.

Più precisamente, collegandosi al portale ufficiale Santa Tracker risulta possibile vedere Babbo Natale spostarsi da un Paese all'altro. Santa Claus è infatti solito effettuare, per ovvi motivi, più fermate con la sua slitta, consegnando i regali in base all'orario. Tranquilli, non dovrebbe mancare molto anche per quel che riguarda l'Italia.

Basta inoltre banalmente cercare "Santa Tracker" su Google e scorrere la pagina dei risultati verso il basso per ottenere delle indicazioni rapide in merito a quando Santa Claus dovrebbe arrivare da noi. Potrebbero però chiaramente esserci dei ritardi o degli anticipi, dato che come potete ben immaginare non risulta semplice effettuare un viaggio di questo tipo.

Inoltre, la mappa in tempo reale potrebbe non essere propriamente precisa (anche per questioni di privacy), ma può rappresentare uno strumento per tenere un po' monitorato il tutto. Tra l'altro, per far passare il tempo in allegria, risulta possibile, sempre mediante il succitato portale, effettuare dei giochi, dal selfie con Babbo Natale ad attività da svolgere coi folletti. Insomma, anche quest'anno le attività natalizie da effettuare in attesa di scartare i regali non mancano di certo.