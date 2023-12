Babbo Natale sta partendo: le renne sono pronte, seguilo con Santa Tracker!

Puntuale come ogni anno, anche per le festività di fine 2023 potrete seguire Babbo Natale con Santa Tracker, il portale dedicato da Google alla magia del Natale, che coniuga tecnologia e tradizione per festeggiare in maniera unica la notte dei doni.

Andando sul sito Santa Tracker, potrete seguire in tempo reale la posizione della magica slitta di Babbo Natale, ancora ferma ai box per qualche minuto prima della partenza per il suo itinerario, che avverrà alle 11 di mattina, ora italiana, del 24 dicembre 2023.

Sul portale, non troverete solo questo simpatico easter egg con tantissimi elementi a esso collegati, dalla mappa in real time al feed "fotografico" di Babbo Natale e degli Elfi, ma ci saranno anche giochi da fare con il resto della famiglia, video da guardare per divertirsi ed entrare nella magica atmosfera del Natale e attività interattive come Santa Selfie, Crea un Elfo e Ollie in fondo al mare. La lista di sorprese, tutte da scoprire, è davvero lunga. Potete fare riferimento alla pagina ufficiale dell'iniziativa per iniziare a seguire la slitta con i doni e far divertire i più piccoli con tanti puzzle e mini-giochi.

Se invece vi piacerebbe scambiarci quattro chiacchere, ecco l'attività in AR di Niantic per chiacchierare con Babbo Natale!