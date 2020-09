Anche per i babbuini l'amicizia tra maschi e femmine è importante

Uno studio mette in luce un aspetto particolare dei babbuini: sembra, infatti, che le relazioni che i maschi intessono con le femmine gli permetta di allungare la loro vita.

L’amicizia è molto importante per gli esseri umani. Siamo animali sociali e il nostro benessere fisico e mentale passa anche dall’intessere buone e durature amicizie. Tuttavia, non siamo l’unica specie ad avere complesse interazioni sociali con altri individui della stessa specie. Delfini, scimmie, cavalli ed orche hanno complesse interazioni sociali, spesso anche molto durature. Ecco quindi che uno studio, pubblicato sulla rivista Philosophical Transactions of the Royal Society B, osserva il comportamento di un gruppo di babbuini e ci svela che i maschi che riescono ad avere forti amicizie durature con le femmine riescono a vivere più a lungo. I babbuini sono animali molto sociali e passano molto tempo a pulirsi l’un l’altro.

Questo comportamento è importante per almeno due fattori: la pelliccia risulta essere pulita da parassiti pericolosi e si instaurano, in questo modo, livelli di amicizia più profondi che riducono lo stress dell’animale. Le femmine di questa specie beneficiano dei trattamenti di pulizia da parte sia del maschi, sia da individui dello stesso sesso. Non è così invece per i maschi che raramente si puliscono tra individui dello stesso sesso. Ecco quindi che i maschi che non hanno “amiche” femmine con cui pulirsi il pelo sono socialmente isolati e svantaggiati. Osservando i babbuini si è cercato di capire quali maschi avevano i legami più forti.

Questi ultimi venivano misurati in base alla frequenza con la quale gli individui passavano il tempo a pulirsi la pelliccia. I maschi che riuscivano ad instaurare forti legami con individui del sesso opposto avevano il 28% di possibilità in più di sopravvivere per un altro anno. Tuttavia, non è ancora chiaro se questo aumento è dato dal fatto che la pelliccia risulta essere più pulita, priva di parassiti, o se è invece l’amicizia tra individui a giovare al benessere dell’animale.