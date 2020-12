I babbuini che fanno parte di un gruppo, hanno un 'accento' diverso dagli altri gruppi

In un nuovo e curioso studio, dei ricercatori hanno scoperto che ogni gruppo di babbuini che vive nel Parco Nazionale di Niokolo-Koba, in Senegal, ha sviluppato un proprio "accento". Ogni gruppo sociale, infatti, aveva vocalizzazioni specifiche per la loro cerchia ristretta.

I risultati, pubblicati sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, non fanno altro che sottolineare quanto sia complessa e sofisticata la loro comunicazione. Alcune specie sono anche note per imitare i suoni di quelli a loro più vicini, un po' come quando noi esseri umani ripetiamo certe parole o modi di parlare dai nostri amici.

I babbuini (Papio papio) che vivono in questo parco stanno in gruppi, che contengono a loro volta molti circoli sociali più piccoli, un po' come cricche, composti da un maschio e diverse femmine (la loro amicizia è importante). I ricercatori, quindi, hanno deciso di registrare le vocalizzazioni tra 27 maschi di due gruppi differenti. I risultati? I grugniti all'interno di un gruppo erano molto più simili tra loro rispetto a quelli degli altri collettivi.

Questa somiglianza dei grugniti, secondo quanto afferma la dott.ssa Julia Fischer del German Primate Center, serve per costruire la fiducia all'interno dei gruppi sociali - tra l'altro un comportamento simile anche agli esseri umani. È interessante notare che la posizione sociale dell'elemento all'interno di un gruppo ha avuto un impatto maggiore sulla somiglianza dei grugniti rispetto a perfino ai membri della stessa parentela.