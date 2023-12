Grazie ai babilonesi ora sappiamo qualcosa in più sul campo magnetico terrestre

Un nuovo studio condotto dai ricercatori del University College London ha proposto un metodo originale per studiare i cambiamenti del campo magnetico terrestre. La tecnica innovativa prevede l’utilizzo di antichi mattoni d’argilla prodotti dai babilonesi ormai millenni fa.

Questi mattoni contengono infatti grani di ossido di ferro, che conservano la traccia dello stato in cui era il campo magnetico della Terra al momento in cui l’argilla si è solidificata, un fenomeno noto come paleomagnetismo.

Tuttavia, datare questi reperti con tecniche come il radiocarbonio è molto difficile a causa della presenza di sostanze organiche al loro interno.

Fortunatamente, l’antico popolo babilonese si è preso la briga di imprimere il volto dei loro re sui mattoni. Quindi, conoscendo all’incirca quando un sovrano era in carica, è possibile scoprire l’allineamento del campo magnetico terrestre in quel particolare periodo storico.

Analizzando i mattoni babilonesi, i ricercatori hanno confermato la presenza di un’anomalia del campo nota come LIAA. Si tratta di un misterioso picco di intensità del campo magnetico che si pensa abbia avuto luogo in Mesopotamia tra il 1050 e il 550 a.C.

Inoltre, l'analisi ha rivelato brevi e improvvise fluttuazioni durante il regno di Nabucodonosor II, tra il 604 e il 562 a.C. circa, dimostrando che il campo magnetico terrestre può cambiare in modo significativo su tempi brevi.

Questo metodo fornisce uno sguardo dettagliato sulla storia del nostro pianeta e potrebbe rivelare informazioni importanti su uno dei fenomeni più misteriosi delle scienze della Terra. E tutto grazie ai cari vecchi babilonesi.