Baby Shark è il video di YouTube più visto di sempre: superate Despacito ed Ed Sheeran

Con 7,05 miliardi di visualizzazioni (7.051.970.392 nel momento in cui stiamo scrivendo), "Baby Shark" è diventato il video di YouTube più visto di sempre, a discapito di vero e propri colossi che sembravano essere insuperabili. Il filmato per bambini ha infatti superato "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee, che hanno perso lo scettro.

Al terzo posto si piazza invece "Shake of You" di Ed Sheeran, che è a quota 5,05 miliardi di visualizzazioni, seguito da "See You Again" di Wiz Khalifa a 4,8 miliardi di views, "Uptown Funk" a 3,99 miliardi di visioni ed il "Gagnam Style" di PSY a 3,8 miliardi.

Secondo gli analisti, ad aver dato un impulso importante a "Baby Shark" ci ha pensato la pandemia di Covid 19 ed i lockdown imposti dai Governi nazionali per frenare la diffusione del contagio. La chiusura di asilo e scuole hanno portato ad un aumento delle visualizzazioni: basti pensare che prima di Aprile la canzone aveva solo 2,5 miliardi di visualizzazioni, e da allora ha riportato un +181%.

Solo "Despacito", la hit estiva reggaeton di qualche anno fa, è riuscita a tenere il passo, ma è stata comunque costretta a cedere la corona. Il grafico in calce mostra l'andamento delle visioni.