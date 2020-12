Baby Yoda arriva direttamente su Google: ecco come visualizzarlo in 3D

Baby Yoda continua il suo successo. Dopo essere arrivato sui Google Pixel mediante un apposito update, ora l'iconico personaggio approda direttamente su Google, tra i risultati di ricerca.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e 9to5Google, la società di Mountain View ha aggiunto diversi nuovi modelli 3D alle pagine del suo motore di ricerca. Tra questi rientra anche quello di Grogu, ovvero Baby Yoda della popolare serie TV "The Mandalorian", che sta tenendo incollati allo schermo molti spettatori attraverso il servizio di streaming Disney+.

Le parole chiave da cercare su Google per trovare il modello 3D dell'iconico quanto carino personaggio sono "Baby Yoda" o "Grogu". Non è possibile utilizzare questa funzionalità su computer, ma solamente da dispositivi mobili. In ogni caso, una volta raggiunta la giusta pagina del motore di ricerca, vi basterà premere sul pulsante "Visualizza in 3D" e avrete modo di osservare da vicino e ruotare a piacimento il modello 3D de "Il Bambino".

Google non è di certo nuova a trovate di questo tipo: vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa sono stati aggiunti oltre 50 animali e anche ad Halloween 2020 era stata lanciata un'iniziativa simile.

Tra l'altro, per chi non lo sapesse, recentemente Baby Yoda è arrivato anche su Fortnite.