Un Baby Yoda per tutti: Google celebra The Mandalorian 'a modo suo'

In occasione del lancio della prima stagione del nostro pistolero preferito, Google propose un'esperienza AR di The Mandalorian. Le cose cambiano e a qualche giorno dall'arrivo della terza serie è arrivata l'ennesima sorpresa.

Google a questo giro ha deciso di stimolarci con qualcosa di diverso ma sempre interattivo, usando non i classici Doodle ma uno degli altri metodi.

Da un qualsiasi dispositivo Android, basterà eseguire una ricerca in app Google oppure dal widget di ricerca nella Home per "The Mandalorian". Sulla schermata successiva vi apparirà un simpatico Grogu in attesa di vostre istruzioni e a ogni tap userà la forza per fare qualcosa sulle tile coi risultati, ribaltandoli e scaraventandoli con la sua solita nonchalance.

Si tratta di uno dei classici easter egg che si nascondono sotto la scocca del robottino verde, ma non è l'unico. A livello di sistema, per esempio, si cela anche quello tipico di Android, che potrete raggiungere andando nelle Impostazioni di sistema, alla voce Informazioni sul dispositivo e cliccando diverse volte su "Versione Android". Per Android 13 scoprirete che si tratta dell'orologio che già i possessori di dispositivi Pixel possono sfoggiare nella Home come widget.

Se siete abbonati al servizio, poi, ecco i film su Disney+ da non perdere a marzo 2023.