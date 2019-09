Il baby youtuber Ryan ToysReview denunciato all'FTC per pubblicità occulta

Secondo quanto riportato da Buzzfeed, il popolare youtuber Ryan di ToysReview, famoso per le recensioni di giocattoli, è stato denunciato alla Federal Trade Commission da un'associazione dei consumatori per pubblicità occulta.

Nell'accusa si legge che Ryan avrebbe ingannato i bambini facendoli assistere a pubblicità proposte sotto forma di video recensioni.

La denuncia è stata presentata da Truth in Advertising, ed è rivolta non tanto a Ryan, ma ai genitori che gestiscono il canale, i quali avrebbero "ingannato milioni di bambini piccoli su base quotidiana", non divulgando informazioni in maniera corretta. L'esposto identifica i genitori come Shion e Kieu-Loan Guan, ma un portavoce della famiglia ha riconosciuto la coppia come Shion e Loann Kaji.

Nel documento presentato alla FTC la scorsa settimana, Truth in Advertising ha affermato che il canale di Ryan "promuove ingannevolmente una moltitudine di prodotti a milioni di bambini in età prescolare, in violazione nella normativa vigente". Il tutto inserendo pubblicità durante i video che mostrano Ryan mentre utilizza i giocattoli da recensire.

In risposta alle accuse, i familiari in una dichiarazione diffusa a Buzzfeed hanno affermato di aver "seguito rigorosamente i termini di servizio di tutte le piattaforme, e tutte le leggi ed i regolamenti esistenti, inclusi i requisiti pubblicitari".

Un portavoce dell'FTC ha confermato la ricezione del reclamo, ma non ha diffuso alcuna informazione in merito all'eventuale apertura di un'indagine formale.