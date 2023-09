Per la prima volta bachi geneticamente modificati filano la seta dei ragni

Per la prima volta nella storia, un team di scienziati cinesi ha sintetizzato con successo della seta di ragno utilizzando dei bachi da seta geneticamente modificati. La fibra così prodotta è sei volte più resistente del Kevlar usato nei giubbotti antiproiettile.

I ricercatori hanno introdotto alcuni geni presenti nel DNA dei ragni in quello dei bachi da seta, in modo che questi insetti diventassero capaci di produrre la seta tipica dei ragni. Per farlo, hanno usato una complessa tecnica di editing genico e centinaia di migliaia di microiniezioni nelle uova di baco da seta fecondate.

In natura, i ragni producono tele ricoperte di uno strato di lipidi e glicoproteine che garantiscono una grande resistenza alla luce del solte e all’umidità. Tuttavia, non siamo mai riusciti ad applicare un simile strato protettivo alla seta di ragno sintetica. I bachi da seta geneticamente modificati offrono una valida alternativa perché sono in grado di produrre anche loro questo film protettivo.

Gli scienziati guardano da tempo con interesse alla seta dei ragni. Questo materiale, oltre a essere dotato di proprietà meccaniche eccezionali, è una valida alternativa ecologica alle fibre sintetiche, che rilasciano in ambiente microplastiche dannose.

Le fibre di seta di ragno potrebbero essere utilizzate come sutura chirurgica, per creare indumenti più confortevoli o tipi innovativi di giubbotti antiproiettile. Inoltre, potrebbero trovare nuove applicazioni nel campo dei materiali intelligenti, nella tecnologia aerospaziale e nell'ingegneria biomedica.