Il primo bacio della storia risale a 4.500 anni fa... ed è molto romantico

Chi di voi sa a quando risale il primo bacio mai documentato? Finalmente un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science ci svela tale mistero, confutando inoltre l'attuale ipotesi. Scopriamo insieme questa curiosità storica.

Un team di ricercatori ha recentemente scoperto che il primo bacio documentato nella storia risale addirittura a 4.500 anni fa e ci troviamo precisamente nella oramai celebre Mesopotamia dove nacquero governi stabili. Ma perché è così importante saperlo?

Fino ad oggi l'ipotesi più diffusa, collocava infatti l'origine di tale usanza nell'Asia meridionale di circa 3.500 anni fa, ovvero circa 1.000 anni dopo rispetto al nuovo ritrovamento.

Troels Pank Arbøll principale autore dello studio insieme a Sophie Lund Rasmussen, direttamente dell’Università britannica di Oxford e di quella danese di Aalborg, hanno affermato: "Nell’antica Mesopotamia, che corrisponde all’attuale Iraq e Siria, si usava scrivere in caratteri cuneiformi su tavolette di argilla sopravvissute fino ad oggi e che contengono chiari esempi del fatto che il bacio era considerato parte dell'intimità romantica già nei tempi antichi".

A quanto pare dunque, dopo aver visto la durata del bacio perfetto non dovrebbe essere considerato un fenomeno che ha avuto origine in una singola regione ben precisa, ma appare invece più verosimile che fosse praticato in svariate culture per diversi anni. Ma arriviamo ora al momento letteralmente più romantico della scoperta.

"Una donna sposata perde la testa per un altro uomo dopo averlo baciato". Ecco una delle frasi che sono state rinvenute su alcune tavolette di argilla. Seppur eticamente "controversa", è impossibile non percepirne la vena romantica, oltre al fatto che dimostra chiaramente come fosse un'usanza già ampiamente diffusa.

Inoltre, sebbene baciarsi porti a ricevere 80 milioni di batteri, ciò che i ricercatori hanno constatato è che tale pratica ha in realtà avuto un ruolo poco predominante nella trasmissione e diffusione di virus tra gli esseri umani.

"In effetti, la ricerca sui bonobo e sugli scimpanzé, i parenti viventi più prossimi all'uomo, ha dimostrato che entrambe le specie si baciano, il che potrebbe suggerire che la pratica del bacio è forse un comportamento fondamentale e innato negli esseri umani" ha aggiunto Rasmussen.