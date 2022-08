Al via il Back To School Acer: sconti fino al 50% su laptop e desktop per tutte le tasche

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato la promozione Amazon su un laptop Acer da gaming con tanto di scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 3060. Oggi, invece, è la stessa Acer a dare il via alle promozioni Back To School sul proprio marketplace online.

La promozione Back To School sull'Acer Store online è attiva da oggi, venerdì 19 agosto, e si concluderà tra poco meno di un mese, il 12 settembre. Potete dare un'occhiata alla promozione sulla pagina dedicata sull'Acer Store, che raccoglie tutti i dispositivi scontati. Con ribassi fino al 50%, l'offerta di Acer potrebbe essere perfetta per un nuovo laptop per studenti e universitari.

Tra questi, per esempio, troviamo l'Acer Aspire 5 Notebook, che viene venduto al prezzo di listino di 849 Euro, ai quali va però applicato uno sconto di 150 Euro in fase di pagamento, che porta il laptop al prezzo di circa 700 Euro. Il PC è dotato di 16 GB di RAM DDR4, di una CPU AMD Ryzen 5 5500U a 6 Core e di un SSD da 512 GB. Purtroppo, però, sotto la scocca non troviamo una scheda grafica dedicata.

Per chi invece desidera un nuovo desktop da gaming, vi segnaliamo l'Acer Nitro Desktop Gaming N50-620, un desktop dotato di processore Intel Core i7-11700F (un Octa-Core a 2,50 GHz), 16 GB di RAM DDR4 e una scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 12 GB di VRAM. Il PC, dotato di SSD da 512 GB e sistema operativo Windows 10 Home, è in vendita al prezzo di 1.599 Euro, a cui viene però applicato uno sconto di 200 Euro nel carrello, portando il prodotto ad un costo finale di 1.399 Euro.

Infine, se avete un budget più ristretto, in offerta trovate anche l'Acer Aspire 3 Notebook, con un prezzo di 399 Euro al netto dell'offerta: una volta inserito nel carrello, il prodotto sarà scontato di altri 100 Euro, permettendovi di portare a casa un PC alla modica somma di 299 Euro. Lato tecnico, stiamo parlando di un prodotto con un processore Intel Pentium Silver N6000 (4 Core, 1,10 GHz) e una RAM DDR4 da 4 GB, insieme ad una grafica integrata Intel UHD e ad un SSD da 256 GB.