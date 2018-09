Back To School: Asus rimborsa fino a 125 Euro sull'acquisto di un notebook

In occasione del ritorno a scuola, ASUS annuncia una speciale promozione riservata ai notebook, che include alcuni selezionati modelli della serie Vivobook Pro, ROG e FX alimentati da processori Intel Core di settima e ottava generazione con standard voltage.

Dal 27 agosto al 30 settembre, infatti, acquistando uno dei notebook protagonisti dell’iniziativa, e restituendo un altro laptop o console con meno di 6 anni di anzianità, sarà possibile ricevere un rimborso fino a 125 Euro; la promozione è valida per acquisti a partire da 799 Euro su ASUS e-shop e i principali rivenditori, fisici e online.



Per accedere alla promozione è necessario presentare la propria richiesta sul sito ufficiale dedicato all’operazione entro 14 giorni dall’acquisto del nuovo notebook; la richiesta verrà valutata e, se ritenuta idonea, l’acquirente potrà procedere alla riconsegna di un vecchio notebook o una console usata, che dovranno essere in condizioni di usura accettabili, ancora funzionanti e inclusi nella lista dei prodotti validi per la promozione. A seguito della verifica delle condizioni del prodotto reso, che dovrà essere conforme ai requisiti inseriti nel regolamento dell’iniziativa, sarà emesso tramite bonifico bancario il rimborso fino a 125 Euro previsto per l’acquirente.

Gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook, per l’utilizzo quotidiano, il lavoro o per il gaming, potranno dare valore ai vecchi dispositivi in loro possesso approfittando dell’incentivo indetto da ASUS con questa nuova promozione.

Il regolamento completo, con l’elenco dei notebook inclusi nell’operazione e tutti i dettagli relativi possono essere consultati qui.