Al via il Back to School di ASUS: sconti su Chromebook, laptop e pc da gaming

In vista del ritorno a scuola, previsto per il 14 Settembre, ASUS ha dato il via alle promozioni Back To School, che permettono di portare a casa a prezzo ridotto diversi PC portatili (anche da gaming) a prezzo ridotto rispetto a quelli di listino.

ASUS Chromebook C425

Partiamo con un Chromebook. Questo PC, disponibile su Amazon a 499 Euro, è caratterizzato da uno schermo touch convertibile fino a 180°, pensato per aumentare la produttività e garantire divertimento anche in movimento.

Vengono anche garantite 12 ore di autonomia, mentre a livello tecnico troviamo 4 gigabyte di RAM LPDDR4, il processore Intel Premium Gold 4415Y e 128GB di memoria interna.

ASUS E410

In offerta a 299 Euro il laptop E410. Anche questo si apre a 180°, per condividere contenuti e collaborate con amici e compagni in modo semplice. Presente il nuovo ASUS NumberPad che consente un rapido utilizzo dei numeri nonostante l'assenza della tastiera fisica.

ASUS TUF Gaming A15

Viene proposto a 1099 Euro il computer portatile che potete ammirare anche nell'immagine presente inapertura. Si tratta di un computer adatto sia per il gaming che per la produttività. A ciò si aggiunge anche un design accattivante che dona un aspetto unico nel suo genere grazie alle viti concentriche esposte che fanno eco al DNA della lineup.