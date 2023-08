Parte il Back To School di Honor: fino al 30% di sconto su tanti prodotti

Con settembre alle porte, e la ripresa delle attività scolastiche vicina, anche Honor lancia le sue promozioni per il Back To School che fino al 24 Settembre 2023 sul proprio store permetteranno di godere di tante offerte su un’ampia gamma di prodotti.

Honor MagicBook X16, disponibile nelle colorazioni Mystic Silver e Space Grey, fino al 24 Settembre 2023 potrà essere acquistato al prezzo di 749,90 Euro invece di 899,90 Euro. Il laptop è dotato dei processori Intel Core i5 di dodicesima generazione, accompagnato da una batteria da 60Wh e doppio slot SSD.

In offerta in sconto anche Honor 90, nelle seguenti varianti:

Honor 90 8+256GB al prezzo di 499,90€ al posto di 549,90€ (+coupon da 100€)

Honor 90 12+512GB al prezzo di 549,90€ al posto di 599,90€ (+coupon da 100€)

Sempre fronte smartphone, segnaliamo anche la riduzione su Honor 90 Lite in bundle con Erabuds X5 o Honor Band al prezzo di 279,90 Euro al posto di 299,90 Euro. Honor Magic5 Pro invece è disponibile al prezzo di 899,90 Euro invece di 1199,90 Euro, mentre Honor Magic5 Lite nella variante 6/128GB è disponibile a 259,90 Euro ed a 319,90 Euro per quella con 8/256GB.

Tra i tablet, segnaliamo Honor Pad 8 a 229,90 Euro anzichè 349,90 Euro ed Honor Pad X9 al prezzo di 199,90 Euro invece di 249,90 Euro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Honor.

