Back To School: HP propone agli studenti la stampante ENVY Photo ed Instant Ink

Per gli studenti è importante avere i prodotti giusti per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico e per questo motivo HP ha pensato di supportarli in vista del loro ritorno in classe selezionando per loro una stampante multifunzione che gli consentirà di iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile.

Sia che si tratti di svolgere i compiti a casa o di dare vita ai propri progetti, una stampante affidabile è indispensabile. Grazie alla connettività wireless e alla funzionalità di stampa fotografica, HP ENVY Photo è la stampante All-in-One perfetta per gli studenti, in grado di garantire una stampa veloce e di altissima qualità. Inoltre, HP ENVY Photo è compatibile con l'app HP Smart che consente proprio di scattare foto e scansionare facilmente documenti da stampare.

Pensata per gli studenti che cercano di contenere i costi, con la stampante fotografica HP ENVY Photo è possibile sottoscrivere l’abbonamento a HP Instant Ink, il servizio che ordina automaticamente le nuove cartucce prima che si esauriscano completamente, consentendo agli utenti di risparmiare fino al 70% sui costi dell’inchiostro. Quando si lavora duramente a progetti scolastici o universitari, la quantità di inchiostro rimanente è spesso l'ultima cosa a cui si pensa, ma diventa regolarmente un problema quando si avvicina all’esaurimento. Con il servizio HP Instant Ink, la stampante farà tutto in autonomia, valutando i livelli di inchiostro e, se necessario, richiedendo immediatamente le nuove cartucce prima di terminare l’inchiostro rimanente. Con la stampante HP ENVY Photo e il servizio di abbonamento Instant Ink, gli studenti non avranno problemi e potranno affrontare il nuovo anno scolastico concentrandosi solo sullo studio!

Le stampanti della famiglia HP ENVY Photo All-in-One sono disponibili, sullo sito HP Online Store e presso rivenditori selezionati come Amazon, su cui il modello Envy Photo 6220 può essere acquistato a 54,90 Euro contro i 99 Euro di listino.

In occasione di questo ritorno a scuola, inoltre, HP ha pensato ad un'interessante promozione, “1 anno di stampa incluso” - fino al 15 ottobre, acquistando una delle stampanti HP ENVY Photo in promozione (HP ENVY Photo 7830, HP ENVY Photo 6230 e HP ENVY Photo 7130) sarà possibile avere 4 mesi di prova gratuita del servizio HP Instant Ink e un voucher HP Instant Ink del valore di €24, corrispondente a 8 mesi del servizio se si sceglie il piano di stampa occasionale. Per maggiori informazioni, visita il sito stampagratisconhp.it.