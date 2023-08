Back To School Mediaworld: i migliori sconti sui prodotti Apple

Continua il volantino Back To School di Mediaworld, che propone tanti sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i tanti brand che prendono parte all'iniziativa promozionale troviamo anche Apple, che porta in sconto diversi dispositivi.

iPhone 14 Pro da 128 gigabyte è disponibile in offerta a 1099,99 Euro, in calo di 300 Euro rispetto ai 1339 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche l'iPhone 14 da 128 gigabyte che viene proposto ad 849 Euro, con un risparmio importante se si tiene conto che di listino costa 1029 Euro.

In sconto troviamo anche Apple Watch. Apple Watch Series 8 nella configurazione GPS Only con cassa da 45mm in alluminio è disponibile a 439,99 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 549 Euro di listino. In offerta però troviamo anche la variante da 41mm dello stesso smartwatch, a 419 Euro, dai 509 Euro di listino.

Mediaworld però sconta anche le AirPods di seconda generazione con case di ricarica Lightning, a 124,99 Euro, 35 Euro in meno rispetto ai 159 Euro di listino.

Ovviamente per tutte le informazioni sulla data di scadenza delle offerte e sulla disponibilità vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, così come per tutte le informazioni sulla possibilità di effettuare i pagamenti in cinque o dodici rate mensili.