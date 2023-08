Back to School NVIDIA: sconti su GPU e laptop anche su Amazon

Anche NVIDIA, in occasione del Back To School, propone una serie di offerte molto interessanti su laptop e PC desktop con le proprie GPU. Gli utenti possono godere di una serie di sconti molto interessanti su tanti prodotti, proposti anche da catene come Mediaworld e marketplace come Amazon.

Facciamo il punto su quali sono alcuni degli sconti più interessanti.

Partendo dalle GPU, Amazon propone la ASUS Dual NVIDIA GeForceRTX 3060 V2 OC al prezzo di 339,99 Euro, il 36% in meno rispetto ai 532,50 Euro di listino, con consegna prevista per lunedì 28 Agosto 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 1 ora e 31minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. In offerta anche la ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge, al prezzo di 358,28 Euro, il 7% in meno dai 384,28 Euro previsti dal produttore. Interessante anche lo sconto proposto da AK Informatica sulla scheda video Inno3D GeForce RTX 4060, che è disponibile in offerta a 329 Euro.

Non mancano le promozioni sui laptop:

Tutte le promozioni del Back To school di NVIDIA sono comunque riassunte direttamente nella pagina dedicata.

