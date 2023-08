Back To School OnePlus: doppi sconti su tanti prodotti di punta del marchio

OnePlus annuncia oggi il lancio di una nuova serie di promozioni per il Back To School, che permettono di godere di riduzioni consistenti su tantissimi prodotti del listino. Gli sconti arrivano fino ad un massimo di 150 Euro e si aggiun gono al 10% riservato agli studenti.

Nella fattispecie, coloro che acquisteranno OnePlus 11 potranno usufruire di uno sconto generale di 100 Euro a cui si può aggiungere lo sconto studenti del 10%, per un risparmio totale fino a 182 Euro. Inoltre, direttamente attraverso il sito web di OnePlus sarà possibile anche ricevere un regalo gratuito del valore di 24,99 Euro.

Se si vuole optare per OnePlus Nord 3, invece, si avrà la possibilità di sfruttare il 10% di sconto riservato agli studenti per un risparmio di 55 Euro, oltre che ricevere tramite il sito di OnePlus un regalo gratuito del valore di 22,99 Euro. Se si desidera OnePlus Nord CE 2 Lite invece si avrà uno sconto di 50 Euro, uno sconto studenti del 10% (con risparmio totale di 78 Euro) ed un regalo gratuito di 19,99 Euro sulla pagina dedicata sul sito di OnePlus.

Infine, comprando OnePlus Pad, gli acquirenti riceveranno una tastiera magnetica OnePlus gratuita del valore di 149 Euro, e potranno anche godere di uno sconto studenti del 10%. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito OnePlus.

