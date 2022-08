Back To School Unieuro: 31% di sconto su un laptop da gaming MSI con RTX 3050

Continua il Back To School di Unieuro, il nuovo volantino di Unieuro che sarà attivo fino al 31 Agosto 2022 e che propone un’ampia gamma di sconti su tanti prodotti in vista del ritorno a scuola e lavoro di Settembre.

Tra i protagonisti troviamo anche il portatile da gaming MSI Katana GF66, che viene proposto a 1099 Euro, il 31% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino.

A livello tecnico, troviamo uno schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, SSD da 512 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, mentre come sistema operativo è presente Windows 11 Home. A livello di pagamento, oltre a quello in contanti troviamo anche quello in tre rate da 366,33 di Klarna o PayPal.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l’assistenza extra della durata di dodici mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 159,99 Euro: basta semplicemente cliccare sul tasto dedicato nella scheda prodotto ed il gioco è fatto.

La consegna a domicilio è gratuita, così come il ritiro nel punto vendita più vicino. In quest’ultimo caso però consigliamo di consigliare lo store locator per tutti i dettagli sulle tempistiche di disponibilità.