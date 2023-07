Backbone One pronto a invadere gli scaffali: arriva nei negozi fisici!

Dopo l'annuncio di Backbone One, controller per Android e iOS per il mobile gaming su smartphone, è arrivata la conferma ufficiale: il dispositivo sbarcherà anche sugli scaffali dei negozi specializzati italiani.

Alla logistica penserà Attiva, uno dei più importanti player italiani in tema di distribuzione di elettronica di consumo, che lo porterà in giro per lo stivale nelle catene e dai retailer della GDO.

A raccontare l'entusiasmo di Attiva è stato Paolo Martelli, Business Unit Manager Attiva Plus: "Con la distribuzione dei prodotti Backbone ampliamo la nostra presenza nel mondo del mobile gaming, un settore strategico caratterizzato da una forte competizione e da grandi potenzialità di crescita. Lo facciamo grazie ad un partner di valore, certificato dai maggiori player del settore e forte di una proposta innovativa e di qualità. Siamo certi che i gamers italiani apprezzeranno le caratteristiche e le funzionalità di Backbone One, un dispositivo in grado di rendere l’esperienza videoludica ancora più gratificante.

Per Backbone, invece, a intervenire è stato Maneet Khaira, fondatore e CEO: "Backbone nasce con un solo obiettivo: elevare l’esperienza di gioco per tutti e ovunque. Come Sonos e Roku hanno fatto per la musica e la Tv in streaming, così Backbone unifica tutti i servizi di game streaming e i giochi su dispositivi mobili".

Ricordiamo che Backbone One è anche certificato GeForce NOW tra i controller da gioco consigliati da NVIDIA per la sua piattaforma di Cloud Gaming, oltre a vantare una PlayStation Edition per esprimere il meglio su PS Remote Play.