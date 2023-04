Il bagliore spettrale di una centrale nucleare notato in acqua pura a 240 km di distanza

Sulla rivista Physical Review Letters gli scienziati hanno deciso di analizzare un serbatoio di acqua purissima per rilevare una particella nota come antineutrino, originatasi da un reattore nucleare a più di 240 chilometri di distanza.

I neutrini riempiono l'Universo e mentre stai leggendo miliardi di queste particelle stanno attraversando il tuo corpo e il tuo telefono. Sfortunatamente sono quasi privi di massa, non hanno carica e interagiscono a malapena con altre particelle. Sono estremamente difficili da studiare e rilevare e per questa ragione sono conosciuti come particelle fantasma.

Questi antineutrini elettronici vengono emessi durante il decadimento beta nucleare, un tipo di decadimento radioattivo in cui un neutrone decade in un protone, un elettrone e un antineutrino. Uno di questi antineutrini elettronici allo stesso tempo può quindi interagire con un protone per produrre un positrone e un neutrone, una reazione nota come decadimento beta inverso.

Serbatoi pieni di liquido, che vengono rivestiti con tubi fotomoltiplicatori, vengono utilizzati dagli scienziati per rilevare questo particolare tipo di decadimento. Gli antineutrini sono prodotti in quantità molto alta dai reattori nucleari, ma hanno un'energia relativamente bassa, il che li rende difficili da rilevare. Così i ricercatori hanno rilevato la presenza di questa particella all'interno di una fonte d'acqua pura.

Il risultato suggerisce che i rilevatori di acqua possano essere utilizzati in futuro per monitorare la produzione di energia dei reattori nucleari.