I bagni di ghiaccio sono davvero utili per il recupero muscolare? Ecco la risposta

I "bagni di ghiaccio" vengono attuati dagli atleti professionisti per un recupero più veloce dopo le competizioni. Un bagno in acqua ghiacciata per 5-10 minuti, con una temperatura che si attesta intorno i 10 °C, migliora il recupero muscolare e le prestazioni sportive future. É una cosa vera? Questa domanda è stata posta a 5 fisiologi.

Il raffreddamento dei muscoli riduce la trasmissione degli impulsi nervosi e quindi riduce il livello di percezione del dolore e, soprattutto, induce la costrizione dei vasi sanguigni nei tessuti periferici - come ad esempio nei muscoli - che può aiutare a ridurre l'infiammazione acuta indotta dall'esercizio.

"È noto anche che l'immersione in acqua fredda aiuti a ripristinare la variabilità della frequenza cardiaca, la variazione nei periodi di tempo di millisecondi tra i battiti cardiaci successivi", afferma Llion Roberts, esperto in fisiologia dell'esercizio della Griffith University, in Australia.

Secondo Johanna Lanner, esperta in fisiologia muscolare del Karolinska Institute in Svezia, "i bagni di ghiaccio sono efficaci nel ridurre i sintomi dell'indolenzimento muscolare, soprattutto dopo diverse ore a giorni (di solito 24-72 ore) dopo un esercizio fisico insolito o faticoso". Proprio per questi motivo i bagni di ghiaccio sono utilizzati per il recupero muscolare dopo le competizioni sportive. A proposito: ecco dopo quanto tempo si inizia a perdere la propria forma fisica.

Una domanda a questo punto sorge spontanea: i bagni di ghiaccio hanno effetto sulla prestazione fisica? Si tratta di una domanda più complicata del previsto, poiché "studi scientifici mostrano risultati contrastanti per quanto riguarda l'effetto dei bagni di ghiaccio post-esercizio sulle prestazioni successive, con risultati che vanno da effetti positivi minori, senza effetti, a effetti negativi", ha dichiarato questa volta Hakan Westerblad, esperto di fisiologia muscolare cellulare del Karolinska Institute in Svezia.

Gli effetti dei bagni di ghiaccio sulla prestazione fisica variano a seconda del tipo di esercizio coinvolto. Secondo gli esperti, durante gli allenamenti di forza sono stati notati degli effetti negativi, causati dall'interferenza negativa dell'acqua fredda con la proteina naturale e le risposte cellulari che si verificano nel muscolo dopo ogni sessione di forza.

Dopo un allenamento di resistenza invece, secondo Christopher Mawhinney, esperto in scienze dello sport della Mahidol University in Thailandia, "ci sono prove che suggeriscono che il raffreddamento del muscolo esercitato aumentino il segnale cellulare che attiva la biogenesi mitocondriale". La biogenesi mitocondriale è quando le cellule aumentano il loro numero di mitocondri, che sono strutture che rilasciano energia. Insomma come sempre la risposta sembra variare in base alle situazioni, ma gli esperti sembrano sconsigliare i bagni di ghiaccio dopo un allenamento di forza e li consigliano invece dopo un allenamento di resistenza. A questo proposito, sappiate che un allenamento di gruppo è più efficace di quello solitario.

Ovviamente quanto illustrato qui è soltanto il risultato di diversi pareri degli esperti. Per un parere medico rivolto alla vostra persona dovete sempre rivolgervi a dei professionisti.