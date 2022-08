Si può fare il bagno dopo mangiato? Non è vero che bisogna aspettare ore!

In questo periodo di ferie, mare e vacanze molti di voi avranno sicuramente atteso qualche minuto (o addirittura ora) per fare il bagno dopo mangiato, e altri avranno impedito ai loro figli di entrare in acqua dopo i pasti. Tuttavia ci duole dirvi che questa attesa non sembra fornire alcun beneficio.

Molti credono che entrare in acqua dopo mangiato crei dei crampi allo stomaco perché il sangue viene pompato alle braccia e alle gambe invece che all'intestino. Altri credono che il corpo possa deviare il sangue lontano dalle braccia o dalle gambe a favore dello stomaco per la digestione, portando a delle situazioni di annegamento.

È vero che mangiare devia il sangue del nostro corpo al tratto intestinale, ma non è abbastanza per interrompere la funzione delle appendici (perfino dopo aver mangiato il cenone di Natale). I nuotatori possono avvertire un piccolo crampo allo stomaco, ma nulla che li metterebbe realmente in pericolo. Non c'è infatti alcuna morte segnalata attribuita al nuoto fatto troppo presto dopo aver mangiato.

Alcuni nuotatori di resistenza consumano persino cibo per l'energia durante l'attività in acqua. L'International Life Saving Federation, organizzazione mondiale per la sicurezza in acqua, ha smentito tale convinzione, mostrando che ci sono davvero poche correlazioni tra i pasti prima del bagno e il rischio di annegamento.

Il problema più citato è la congestione, chiamato anche "blocco digestivo", che a detta di molti si verifica quando si fa il bagno dopo un pasto. In realtà non è così e quest'ultimo si verifica a causa di uno sbalzo termico se l'acqua è troppo fredda, ma anche se sulla terraferma si passa da un ambiente troppo caldo a uno troppo freddo.

Tuttavia, anche in caso di congestione gli effetti del blocco intestinale sono praticamente istantanei e daranno tutto il tempo a chi lo subisce di uscire in sicurezza fuori dall'acqua. Piuttosto che del bagno dopo mangiato, dovete preoccuparvi della sindrome di idrocuzione, che può salvarvi la vita.