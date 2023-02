Baidu risponde a Google e ChatGPT: presentato un nuovo chatbot più potente di GPT-3

A poche ore dall’annuncio di Bard di Google, arriva sul mercato un altro chatbot basato su un modello linguistico più grande di GPT-3 su cui gira ChatGPT. Baidu infatti ha confermato “Wenxin Yiyan文心一言” o “ERNIE Bot” in inglese, la sua risposta alle IA occidentali che stanno spopolando.

Il lancio pubblico è previsto entro la fine dell’anno, ed un portavoce di Baidu a The Register ha confermato che la compagnia intende completare i test interni a marzo prima di renderlo disponibile al pubblico.

Il chatbot si basa sul modello Enhanced Representation through Knowledge Integration (Ernie), svelato per la prima volta nel 2019. Ernie, secondo quanto trapelato “si espande in una serie di grandi modelli avanzati in grado di svolgere un’ampia gamma di compiti, tra cui la comprensione e generazione del linguaggio (ERNIE 3.0 Titan) text-to-image generation (ERNIE-ViLG)”.

Il portavoce del colosso cinese ha sottolineato che ciò che contraddistingue Ernie dalle controparti è la “sua capacità di integrare una vasta conoscenza con enormi dati, con conseguenti capacità di comprensione e generazione di contenuti”.

Allo stato attuale però non è chiaro cosa sia in grado di fare Ernie nel concreto, ma un documento del 2021 afferma che il modello su cui si basa è ben superiore a tutti i rivali, incluso GPT-3, in molte attività.