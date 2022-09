Ecco a voi il Baikal, il lago più profondo e antico del mondo

Nelle regioni montuose della Russia e della Siberia è possibile trovare il Baikal, il lago più profondo e più grande del mondo per volume che ospita il 22% dell'approvvigionamento di acqua dolce dell'intero pianeta. Incredibile, vero? Non solo: è anche il più antico del mondo e si è formato 25 milioni di anni fa.

Con una profondità di 1.642 metri, lo specchio d'acqua è il più profondo del mondo per la sua categoria, ed è seguito dal lago Tanganica in Africa (profondo 1.426 metri) e dal Mar Caspio (in terza posizione con una profondità di 1.025 metri ) nel Caucaso... e no, il pozzo di Thor non rientra in questa classifica.

A rendere speciale il Baikal è, tra le tante cose, la sua età - e non solo perché le pietre del lago sembrano levitare. Solo una ventina di laghi nel mondo sono veramente antichi e, quando rientrano in questa categoria, significa che hanno più di un milione di anni, ma il protagonista della nostra storia è il più vecchio di tutti, con la bellezza di 25-30 milioni di anni di storia.

A differenza degli altri contenitori acquatici, il Baikal si è formato in una zona di spaccatura attiva dove le placche tettoniche si sono allontanate l'una dall'altra, creando nel tempo profonde valli e fosse. Nonostante la profondità, l'acqua di questo luogo è altamente ossigenata, il che significa che le creature prosperano a tutte le profondità.

Lo specchio d'acqua ospita più specie di piante e animali di qualsiasi altro lago al mondo - più di 3.600 - molti dei quali non si trovano da nessun'altra parte, come ad esempio la foca del Baikal (Pusa sibirica) esclusiva di queste zone.