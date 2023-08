Baldur's Gate 3 avrà il DLSS: i titoli di agosto con lo 'zampino' di NVIDIA

Mentre ci prepariamo al preload di Baldur's Gate 3 su PC e Steam Deck, un nuovo aggiornamento da parte di NVIDIA mostra le prestazioni che si possono ottenere in gioco sfruttando le tecnologie proprietarie tra cui il DLSS.

Proprio il titolo dei Larian Studios, attualmente in early access, è finito nella lista degli aggiornamenti di NVIDIA per via della sua compatibilità al lancio con il DLSS 2 e il DLAA.

I titoli in arrivo nel mese di agosto con le tecnologie di NVIDIA sono:

Baldur's Gate 3 - DLSS (3 agosto su Steam)

- DLSS (3 agosto su Steam) DESORDRE: A Puzzle Game Adventure – passa a Unreal Engine 5.2, e aggiunge NVIDIA RTX Direct Illumination, NVIDIA Shader Execution Reordering e NVIDIA DLSS 3 per un miglioramento medio delle prestazioni di 3,6 volte in 4K con impostazioni massime attivate

Lost Soul Aside – in arrivo con DLSS 3

Remnant II – disponibile ora con DLSS 3

– disponibile ora con DLSS 3 Grand Emprise: Time Travel Survival – disponibile ora con DLSS 2

Stando alle proiezioni di NVIDIA, che trovate in calce, con la nuova lineup RTX Serie 40 sarà possibile ottenere fino a 215 FPS di media grazie all'upsampler proprietario sulla RTX 4090, mentre la "piccola" RTX 4060 Ti riuscirà comunque a garantire quasi 80 FPS in 4K al massimo delle impostazioni grafiche e con DLSS impostato su modalità "Performance".

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile su GeForce NOW, il popolare servizio di streaming di NVIDIA, già dalla fase early access.