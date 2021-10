Una balena è esplosa per causa naturali al largo della California, ecco il video

Le balene possono esplodere. Recentemente è successo in California, esattamente vicino a Tomales Bay. Ciò accade quando le carcasse di queste creature si gonfiano a causa dei processi di decomposizione che si verificano all'interno del loro corpo.

I casi di "esplosioni di balene" sono celebri in tutto il mondo. A Taiwan, ad esempio, la carcassa di un capodoglio di 60 tonnellate, che era diretta verso una struttura di ricerca per un'autopsia, è esplosa in una strada trafficata... lasciando un ricordo perenne a tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze e hanno assistito alla macabra esplosione.

Un altro caso famoso, questa volta avvenuto un paio di decenni fa, è stato quello della balena esplosiva dell'Oregon del 1970. Qui, il corpo senza vita di una balena di 8.000 chilogrammi vanne fatto saltare in aria con 20 casse di dinamite. Inutile dire che la scelta fu davvero sbagliata, e i detriti dell'animale arrivarono sulla strada, nelle macchine e negli edifici vicini.

Potrete trovare il video dell'evento recentemente proprio qui sopra. Le carcasse di queste creature non esplodono sempre, molte volte offrono nutrimento per numerosi animali marini, come questi squali che si cibano delle spoglie di una balena deceduta. Altre volte, invece, ci sono dei veri e propri casi "assurdi" legati a queste creature, come la balena ritrovata morta nel mezzo della giungla.