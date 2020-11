Una balena è stata ritrovata morta nel mezzo della giungla: ecco l'incredibile storia

Nel 2019 è stato riportato un caso davvero curioso che, oltre a stupire, ha sollevato i quesiti di esperti di tutto il mondo: una megattera trovata morta ai margini della foresta pluviale amazzonica in Brasile. Cos'è successo?

La carcassa lunga 8 metri è stata trovata vicino alla foce del Rio delle Amazzoni. I vari filmati e le immagini che hanno fatto il giro globo suscitarono l'interesse di un'organizzazione no profit per la fauna selvatica, chiamata Bicho D'água Institute, che decise di inviare ben dieci biologi sul posto per capire cosa stesse succedendo.

L'enorme carcassa si trovava sul suolo della foresta dell'isola di Marajo, a circa 15 metri dalla riva dell'oceano e vicino alla foce del Rio delle Amazzoni. I resti non avevano ferite visibili da nessuna parte sul suo corpo e c'erano pochi indizi per spiegare come questa creatura fosse finita così lontano dall'acqua.

Inoltre, c'è anche da considerare che la creatura si trovata in una zona anomala, poiché il suo habitat estivo è molto più lontano dal Rio delle Amazzoni. Le megattere (Megaptera novaeangliae), infatti, normalmente frequentano il bacino amazzonico in inverno, quando l'acqua salata striscia sui fiumi d'acqua dolce, ed è proprio questo che rende questa scoperta così sconcertante. Quindi, non solo la balena è stata trovata molto lontano dalla riva, ma anche nella stagione opposta a quella in cui gli esperti si aspettano di vederla.

"Non siamo ancora sicuri di come sia atterrata qui, ma supponiamo che la creatura stesse galleggiando vicino alla riva e la marea, che è stata piuttosto considerevole negli ultimi giorni, l'abbia raccolta e gettata nell'entroterra", ha dichiarato lo scorso anno Renata Emin, al sito di notizie brasiliano O Liberal. A giudicare dalle dimensioni della carcassa, i biologi pensano che la balena sia probabilmente un cucciolo, di non più di un anno e la metà delle dimensioni di un adulto.

Gli esperti affermano che la balena in qualche modo abbia perso di vista la madre durante la migrazione, venendo abbandonata nel bacino amazzonico. Successivamente, una brutta tempesta ha scaraventato la creatura deceduta verso l'entroterra. Difficile a crederlo, ma sembra essere l'opzione più probabile.