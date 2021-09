Una balena è stata trovata morta su una spiaggia. Il colpevole? Gli esseri umani

Su una spiaggia a Staten Island, New York, recentemente si è arenata morta una megattera (Megaptera novaeangliae) il 17 settembre. La sua carcassa ha mostrato segni di lesioni provocate dall'uomo che potrebbero essere state collegate alla sua prematura dipartita.

I funzionari del National Park Service (NPS), dopo aver visto la creatura senza vista galleggiare sull'acqua, hanno contattato l'Atlantic Marine Conservation Society (AMSEAS), organizzazione senza scopo di lucro che collabora con le agenzie di New York per salvare gli animali marini arenati e per raccogliere e gestire lo smaltimento quando l'animale è deceduto.

Sono state trovate lesioni gravi: in particolare ferite in via di guarigione intorno alla testa e alla bocca, causate dall'intreccio con l'attrezzatura da pesca, e nell'intestino è stato trovato un grosso pezzo di metallo che molto probabilmente ha danneggiato il tratto digestivo della creatura dall'interno (in modo simile ai 100 kg di plastica trovati in questo capidoglio).

La megattera misurava circa 12 metri e aveva un peso di 30 tonnellate. A parte le ferite, la balena sembrava sana e ben nutrita, con uno spesso strato di grasso e lo stomaco pieno. Sono stati raccolti dei campioni che saranno analizzati da un esperto che, infine, determinerà la causa di morte dell'individuo maschio. Questi risultati impiegano circa un mese di tempo.

"La causa della morte rimane indeterminata fino a quando i campioni raccolti durante l'esame non possono essere analizzati", scrivono i rappresentanti dell'AMSEAS su Facebook. "Ne sapremo di più dopo aver ricevuto i risultati di laboratorio".