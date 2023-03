Ecco a voi la 'balena volante': è gigantesca e vuole cambiare il mondo

Questa volta non parliamo di leggendari mostri marini, ma di una "balena volante". Nasce grazie alla compagnia aeronautica francese Flying Whales, che spera di cambiare il sistema di trasporto rendendolo finalmente sostenibile.

La tecnologia dei dirigibili esiste ormai da oltre 150 anni, guadagnando popolarità all'inizio del 1900 trasportando passeggeri e merci in maniera semplice, attraverso lunghi viaggi. Tuttavia, nel 1937 un dirigibile chiamato Hindenburg prese fuoco uccidendo 36 persone, segnando nettamente la fine dell'età d'oro dei dirigibili. Oggi a distanza di quasi 90 anni, la curiosità e l'interesse verso il trasporto più leggero e sicuramente suggestivo del mondo, sta pian piano riaffiorando.

Da qui nasce l'idea di un dirigibile lungo ben 200 metri, che sarà sollevato da 14 celle riempite di gas elio e che quindi sarà spinto in aria da un sistema ibrido alimentato con carburante sostenibile. Flying Whales afferma che i suoi dirigibili potrebbero trasportare carichi pesanti e ingombranti, come turbine eoliche o materiali da costruzione, in luoghi difficili da raggiungere con i mezzi a nostra disposizione.

Questo, consentirà ovviamente di ridurre le emissioni e l'impatto ambientale associato alla costruzione di nuove infrastrutture. Inoltre un aspetto da non sottovalutare, è che rispetto agli elicotteri o aerei che sono attualmente il mezzo di trasporto di riferimento per le consegne a distanza, la compagnia dichiara che i suoi dirigibili produrranno meno del 10% delle emissioni di carbonio durante il funzionamento e che il loro sistema non impatterà sul territorio circostante.

Ciò che desta perplessità è la solita domanda che oramai ci si pone: "Con quale gas riempire il velivolo? Idrogeno o elio?" Beh la risposta non è così scontata. Se l'idrogeno si presenta infatti economico e rinnovabile, allo stesso tempo evidenzia un elevato rischio infiammabile ed è proprio quest'ultimo a far sì che le varie compagnie optino principalmente per l'elio.



Tuttavia uno dei motivi per cui non si vedono più dirigibili in giro, è che l'elio che non è infiammabile, risulta decisamente più costoso dell’idrogeno e fra l'altro la sua fornitura potrebbe col tempo esaurirsi. A quanto pare le opinioni sono altamente discordanti e il dibattito entra nel vivo, non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.