Balena vs Coccodrillo: chi vincerebbe durante uno scontro? La risposta

Negli ultimi mesi sta ribalzando in tutti i siti di notizie lo strano percorso di tre megattere che hanno deciso di percorrere un fiume, in particolare l'East Alligator River (in Australia). Poiché questo fiume è pieno di coccodrilli, insieme alla notizia è rimbalzata anche una domanda: se le balene dovessero incontrare i rettili chi vincerebbe?

Questa è la prima volta che le megattere vengono viste viaggiare attraverso un corso d'acqua del genere (visto che vivono negli oceani). Le megattere sono state avvistate proprio recentemente nel settembre di quest'anno dall'ecologo marino Jason Fowler e da altri scienziati in modo totalmente casuale.

"Ho notato un grande becco, un grande colpo all'orizzonte e ho pensato che fosse un grande delfino. Stavamo discutendo pazzamente tra di noi su ciò che stavamo effettivamente vedendo. Dopo quattro ore di accesi dibattiti, siamo stati d'accordo che abbiamo visto delle megattere", ha dichiarato all'ABC Fowler.

Fortunatamente, due balene sono tornate in mare da sole, lasciandone solo una indietro. Dopo 17 giorni - e numerosi tentativi per farla tornare nelle sue acque - l'ultima balena è tornata in mare... non per molto, poiché è stata avvistata nuovamente a gironzolare all'interno del fiume. Perché sono entrate in questo luogo sconosciuto? Per esplorarlo o perché potrebbero aver commesso un errore di navigazione.

Ma arriviamo alla domanda principale: chi vincerebbe in uno scontro tra megattera e coccodrillo? Se la megattera fosse in condizioni relativamente buone e potesse nuotare bene (cosa difficile in un fiume), un colpo della loro grande coda sarebbe sufficiente per schiacciare un coccodrillo. Se uno di questi rettili mordesse una balena, inoltre, i loro denti penetrerebbero probabilmente a fondo, ma ci vorrebbe molto di più per causare un danno grave.

Se la balena dovesse però trovarsi circondata e impossibilitata a muoversi al meglio, sicuramente le cose volgerebbero in favore dei coccodrilli. Gli scienziati hanno adesso intenzione di prelevare campioni da questi incredibili mammiferi, per studiare il loro comportamento.