Balenciaga pronta a sbarcare sulla blockchain? Accetterà BTC ed ETH

Dopo l'apertura di Gucci alle criptovalute, anche un altro brand di moda potrebbe presto sbarcare nel mondo della blockchain. Stiamo parlando di Balenciaga che, nel prossimo futuro, potrebbe accettare in alcuni store anche BTC ed ETH.

Secondo quanto emerso, il brand dovrebbe aprire presto a questa possibilità per i suoi clienti statunitensi, per l'acquisto di capi di abbigliamento, scarpe e accessori tramite crypto come Bitcoin ed Ether.

Naturalmente, non è da escludere la successiva espansione al resto del mondo, Europa inclusa, ma al momento si parla principalmente del suo store ufficiale online e dei suoi punti di riferimento fisici a Madison Avenue (New York) e a Rodeo Drive (Beverly Hills, Los Angeles).

Nelle ultime settimane, tra l'altro, si era vociferato di un avvicinamento al mondo della blockchain anche per Tag Heuer, il noto produttore svizzero di orologi, il quale aprirà le porte al pagamento in ben 12 asset crypto nel prossimo futuro.

Nel frattempo, un altro terremoto di questo tipo è arrivato dal solito Elon Musk, il quale ha annunciato che, dopo Tesla, anche SpaceX accetterà DOGE come metodo di pagamento per i suoi servizi, facendo rimbalzare la criptovaluta in un periodo certamente non roseo per il resto del mercato delle valute digitali, caratterizzato da un rosso pressoché totale.