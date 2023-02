Le balene stanno cambiando il loro comportamento in modo inaspettato, ed è un buon segno

Un gruppo di ricercatori dell'Università del Queensland ha osservato, negli ultimi anni, un importante cambiamento nelle megattere lungo le coste dell'Australia. Sembra infatti che molti esemplari abbiano smesso di usare il canto per attirare un compagno, puntando invece al combattimento con i loro rivali maschi.

La ricerca, guidata dalla prof.ssa Rebecca Dunlop, ha visto l'analisi di quasi due decadi di dati raccolti sui comportamenti delle megattere, scoprendo in che modo le tecniche di seduzione siano cambiate nel tempo.

"Nel 1997, le balene maschio che facevano uso del canto avevano quasi il doppio di possibilità di accoppiamento, paragonate ai maschi non cantanti," ha affermato la Dott.ssa Dunlop. "Ma da allora la situazione si è ribaltata, e le probabilità di osservare un maschio non cantante tentare l'accoppiamento sono cinque volte maggiori."

Si tratta di un cambiamento decisamente significativo e, stando ai ricercatori, questo potrebbe essere avvenuto progressivamente, in seguito ad un aumento della popolazione dovuto alla fine della caccia alle balene, a partire dagli anni '60.

"Se la competizione è feroce, l'ultima cosa che i maschi vogliono è far sapere a tutti della presenza di una femmina, poiché attirerebbe altri maschi che potrebbero mettere in svantaggio il maschio cantante," ha spiegato la ricercatrice. "Passando ad un comportamento non canoro, la competizione da parte di altri maschi è meno probabile."

La coautrice Celine Frere ha infine aggiunto che un precedente studio aveva scoperto un incremento della popolazione delle megattere, da 3.700 individui a 27.000, tra il 1997 e il 2015. Servendosi di quest'enorme quantità di dati, il team ha potuto constatare la loro ipotesi, secondo cui le balene possono essere meno inclini a usare il canto come tattica di accoppiamento se la popolazione è abbastanza grande.

Insomma, un'ottima notizia almeno per quanto riguarda le megattere delle acque australiane. Rimanendo in tema delle loro doti canore invece, vi siete mai chiesti se riusciremo mai a decifrare il linguaggio delle balene?