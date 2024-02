Le balene hanno un amico evolutivo contro l'inquinamento, ecco cosa

La fine della caccia alle balene entro il 2024 rappresenta un importante passo verso il ripopolamento degli oceani. Tuttavia, la loro sopravvivenza è minacciata anche dall'inquinamento acustico. Fortunatamente, sembra che le balene abbiano sviluppato meccanismi di adattamento che potrebbero aiutarle a fronteggiare questa sfida.

Uno studio pubblicato su Nature rivela che le balene delle specie sei, minke comune e megattera, utilizzano laringi specializzate per produrre suoni sott'acqua, un adattamento cruciale per la loro sopravvivenza in un mondo dominato dal suono. Queste corde vocali permettono alle balene di generare flussi d'aria potenti e controllati durante l'inspirazione e l'espirazione, un meccanismo diverso da quello delle balene dentate, che hanno sviluppato un organo vocale nasale.

Tale capacità non solo facilita la produzione di suoni ma garantisce anche il riciclo dell'aria, prevenendo l'inalazione d'acqua. Un meccanismo che rappresenta una soluzione evolutiva per comunicare in un ambiente dove la vista è limitata e il suono viaggia per lunghe distanze.

La ricerca mette in evidenza come la comunicazione tra le balene sia potenzialmente vulnerabile all'inquinamento acustico generato dalle attività navali. Il rumore delle imbarcazioni, spesso nella stessa gamma di frequenza usata dalle balene (30-300 hertz), può ridurre drasticamente la capacità di queste creature di percepirsi reciprocamente, influenzando negativamente la loro capacità di trovare compagni, nutrimento e navigare nel vasto oceano.

Il rumore sott'acqua, pur non essendo visibile, costituisce un serio problema di inquinamento, soprattutto per specie vulnerabili come la balena franca del Nord Atlantico. Senza interventi umani, l'unica speranza rimane un cambiamento nel comportamento di queste balene, il che evidenzia un adattamento che avviene in modo molto rapido ma che potrebbe non essere sufficiente se non accompagnato da azioni concrete da parte degli esseri umani.