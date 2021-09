Le balene usano 'note' impossibili per creare melodie uniche che ricordano una danza

Il Canto delle balene è un meccanismo di comunicazione, utilizzato dai cetacei per interagire tra di loro. Queste incredibili e acute sonorità si compongono di un'ampia varietà di motivi, costituiti da unità fondamentali ripetute, che gli animali hanno la capacità di associare e modulare per creare melodie uniche e sublimi che ricordano una danza.

Un recente studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Buffalo, ha individuato una serie di prove che discostano i canti delle balene dalla comune associazione con specie canore terrestri, ovvero gli uccelli.

I risultati dello studio mostrano che le vocalizzazioni dei cetacei, emesse per comunicare con gli altri individui, in relazione a corteggiamento, accoppiamento e intimidazione dei rivali, sono costituite da unità fondamentali sonore che mutano nel corso del tempo. Questo approccio dei cetacei denota una modulazione vocale molto complessa che non può essere associata a nessun altro vocalizzo conosciuto nel regno animale.

Secondo Eduardo Mercado, autore dello studio e professore di psicologia del College of Arts and Sciences di UB "Le analisi in questo articolo suggeriscono che non dovremmo pensare ai canti delle balene come linguaggio o note musicali" e continuando "Quello che stanno facendo i “cantanti” sembra essere molto più dinamico, sia all'interno delle canzoni che nel corso degli anni".

Il ricercatore, suggerendo un nuovo approccio, afferma "Forse si tratta di passare dal pensare ai canti delle balene come note musicali a qualcosa di più libero, come la danza". Secondo le ipotesi di questo studio, infatti, i cetacei sono in grado di combinare unità sonore, mediante una serie di schemi, per comporre il sublime “canto” di questi cetacei(il cui antenato era una bestia sanguinaria).

Queste unità costituenti sonore, strutturate in posizioni e movimenti mutevoli che conferiscono un ampio spettro di variazioni al canto, cambiano con l’”esperienza” dell’esemplare e vengono incorporate in una serie di espressioni sonore complesse, che possono essere captate a lunghe distanze, facilitando l’associazione al partner ideale.

Le differenze, riscontrate nei canti di balene di generazioni diverse, sembrano così rimarcate che i ricercatori le hanno comparate a "generi musicali" diversi, osservando che, a seconda dell'età, i cetacei sono capaci di produrre suoni completamente diversi.

Focalizzandosi sull’ampia varietà e sul cambiamento delle “canzoni delle balene”, Mercado pone l’attenzione su un quesito: “Se stanno cambiando i suoni, come fanno le altre balene a dare un senso a quei cambiamenti? Immagina che persone senza preparazione cambino lingua diverse volte in un arco di 10 anni e tutti continuino a capire tutti gli altri nonostante quella variazione".

Questi cambiamenti sembrano essere di natura evolutiva, e seguono schemi precisi che mantengono la varietà tipica di intonazione, anche quando modificati. Ed è proprio questa plasticità sonora che conferisce ai canti la loro tipica complessità comunicativa (un linguaggio che non è ancora stato decifrato).