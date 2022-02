Balkanatolia: il continente perduto ed ora ritrovato

Paleontologi e geologi francesi, americani e turchi, guidati dai ricercatori del French National Centre for Scientific Research (CNRS), hanno scoperto l'esistenza di un continente dimenticato che hanno soprannominato Balkanatolia.

Le loro conclusioni, pubblicate su Earth Science Reviews, dimostrano come, l'area che oggi comprende Anatolia e Balcani, fosse precedentemente abitata da una fauna molto specifica, che ritengono abbia addirittura permesso ai mammiferi asiatici di colonizzare l'Europa 34 milioni di anni fa.

Per milioni di anni infatti, durante l'Eocene (da 55 a 34 milioni di anni fa), l'Europa occidentale e l'Asia orientale formavano due distinte masse di terra, con una fauna molto diversa tra loro.

Le foreste europee, ad esempio, ospitavano una fauna endemica come i Palaeotheres (un gruppo ormai estinto lontanamente imparentato con i cavalli odierni, ma più simile fisicamente a dei tapiri), mentre l'Asia era popolata da una fauna molto più diversificata, comprese alcune famiglie di mammiferi che si trovano oggi in entrambi i continenti.

Sappiamo inoltre che, circa 34 milioni di anni fa, in Europa occidentale ci fu un evento improvviso chiamato "Grande Coupure", che consistette nella colonizzazione da parte di molte specie asiatiche, che portarono ad un importante rinnovamento della fauna vertebrata a scapito dell'estinzione dei mammiferi endemici.

La cosa però sorprendente, ed al contempo paradossale, è che alcuni fossili ritrovati recentemente nei Balcani indicano la presenza di mammiferi asiatici, nell'Europa meridionale, molto prima della "Grande Coupure", suggerendo quindi una precedente colonizzazione (finora) inspiegabile.

Ed è a tal quesito che, il team guidato da ricercatori del CNRS, ha cercato di dare una spiegazione, esaminando le precedenti scoperte paleontologiche, alcune risalenti addirittura al XIX secolo, rivalutando talvolta la loro datazione alla luce dei dati geologici attuali.

L'analisi ha così svelato che, per gran parte dell'Eocene, la regione corrispondente agli odierni Balcani e Anatolia ospitava una fauna terrestre omogenea, ma distinta sia da quella europea che quella asiatica. Includeva, ad esempio, marsupiali affini a quelli presenti in Sud America ed esemplari di Embrithopoda (grandi mammiferi erbivori simili agli ippopotami) precedentemente trovati in Africa.

La regione, soprannominata dal team Balkanatolia, doveva quindi essere costituita da un unico ammasso di terra, separato dai continenti vicini. Un vero e proprio terzo continente eurasiatico, incuneato tra Europa, Africa ed Asia, esistente già 50 milioni di anni fa e sede di una fauna unica.

Infine, sembra probabile che la grande glaciazione avvenuta circa 34 milioni di anni fa, che portò inoltre alla formazione della calotta glaciale antartica ed all'abbassamento del livello del mare, abbia poi collegato la Balkanatolia all'Europa occidentale, dando origine alla più nota "Grande Coupure".

A proposito di antichi ritrovamenti, sapete cosa fare se si trovano reperti archeologici o fossili? Ecco il sito che spiega come comportarsi, come ad esempio di fronte al tesoro esotico rinvenuto nel cratere Nördlinger.