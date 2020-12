La Ballata di Mulan si rivela una preziosa fonte per conoscere la secolare cultura cinese

L'Occidente, oggi, la conosce grazie alla Disney, ma per la società cinese la Ballata di Mulan è molto più di un semplice film. Essa rappresenta un simbolo di eroismo letterario in cui, a seconda dei secoli, possono riflettersi elementi culturali che hanno caratterizzato la storia della Cina. Vediamone insieme qualcuno.

I primi testi che parlano della celebre leggenda di Mulan risalgono a quando la Cina era divisa tra le Dinastie del Nord e del Sud, tra il 386/420 (a seconda se si conta la nascita della Dinastia dei Wei a Nord o della dinastia meridionale dei Song) e il 589 d.C.

In meno di 300 parole, l'autore del poema, forse il filosofo e scrittore Liang Tao (anche se alcuni sostengono che la storia fosse di origini mongole), narrò di questa leggendaria eroina che, per salvare la vita del suo anziano padre, preferì arruolarsi in un esercito di soli uomini e combattere, per anni, a fianco dei suoi compagni.

La struttura della ballata è molto semplice: vi è un personaggio che lascia la propria casa, intraprende un'avventura di formazione e ritorna a casa, sano e salvo, come vincitore.

Proprio per questa sua semplicità, nel corso dei secoli, il testo è stato più volte modificato, aggiungendo sempre più dettagli o creando degli adattamenti del tutto nuovi. Bisogna, però, precisare che questo intervento sull'originale non riflette la Cina delle Due Dinastie, ma i secoli più "moderni".

Per esempio, nel XVI secolo, venne creata una composizione teatrale chiamata "La giovane Mulan entra a far parte dell'esercito al posto del padre". In essa si presentava la protagonista come una fanciulla graziosa e delicata, capace, però, di combattere.

Nulla di strano, potreste pensare, ma vi sono due dettagli che ci raccontano la condizione della donna nella Cina dei Ming (1368-1644).

In primo luogo, Mulan aveva i piedi fasciati. Questa pratica era iniziata ad entrare in auge, prima tra l'élite femminile e poi nella popolazione contadina, durante la dinastia dei Song (960-1279) e solo nel XX secolo è gradualmente entrata in disuso.

In secondo luogo, il finale dell'opera lascia un po' sorpresi, quando lo si paragona alla Mulan del film della Disney del 1998: la protagonista, infatti, dopo la guerra, torna a casa e sposa un uomo scelto dal padre. Questo stava a simboleggiare un "ripristino" della femminilità della ragazza, che poteva riprendere il suo ruolo nella società.

Nel XVII secolo, invece, nella Cina dei Qing (1644-1911), venne pubblicato un romanzo dove venne rappresentata una Mulan che preferiva togliersi la vita, dopo aver rivelato il suo essere donna, al fine di non diventare una concubina dell'imperatore.

Questa drastica scelta continua a riflettere un insegnamento fondamentale che dovevano ricevere le donne in quell'epoca: dare assoluta priorità alla propria purità sessuale.

Persino nei terribili anni '30 del Novecento, la Cina riadattò il personaggio di Mulan, elevandolo, attraverso la propaganda politica, ad un'eroina nazionale, col fine di spingere i cittadini a muoversi in massa contro l'invasione giapponese.

Per quanto riguarda l'Occidente, potreste rimanere sorpresi dal fatto che non sia stata la Disney la prima ad "importare" nella cultura europea ed americana questo personaggio.

Le prime traduzioni della Ballata di Mulan, in lingua inglese, cominciarono ad essere pubblicate intorno al XIX secolo, in Inghilterra.

Sarà solo intorno al 1976, con il romanzo di Maxine Hong Kingston, "La donna guerriera: memorie di una giovinezza tra i fantasmi", che Mulan comincerà a diventare oggetto di interesse sia tra le aule delle più note università americane sia tra il comune pubblico di lettori.