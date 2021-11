Balmuda Phone è lo smartphone Android più anticonvenzionale del mercato, ma che prezzo!

La compagnia giapponese Balmuda ha annunciato in occasione di un evento tenuto a Tokyo il primo smartphone della sua storia. Si chiama Balmuda Phone e possiamo a tutti gli effetti definirlo il dispositivo più anticonvenzionale del mercato. Il motivo? Costa 900 Dollari ed è grande solo 4,9 pollici.

Balmuda Phone riprende tutti i canoni classici che hanno guidato l'azienda nel corso degli anni e come affermato dal CEO Gen Terao vuole accontentare gli scontenti per le dimensioni degli smartphone moderni, che sono caratterizzati da schermi grandi e scocche ingombranti.

Il dispositivo è stato progettato guardando alla compattezza ed eleganza, e sfoggia un display da 4,9 pollici da 16:9 con risoluzione di 1080p, paragonabile ad un iPhone SE da 4,7 pollici. A livello estetico lo smartphone ha uno spessore totale di 13,7mm nel punto più spesso, dal momento che la scocca posteriore è curva ed integra anche un sensore per le impronte digitali in alto a sinistra.

La fotocamera per i selfie è da 8 megapixel ed è integrata in un foro, mentre il processore è uno Snapdragon 765 con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, a cui si aggiunge una batteria da soli 2500 mAh.

Come software, invece, è presente Android 11, ma in una versione pesantemente modificata. Il prezzo è di circa 920 Dollari (104.800 Yen) e le vendite in Giappone partiranno alla fine di questo mese.

(Le immagini sono prese dall'articolo di The Verge)