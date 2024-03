Baltimora, nave si schianta contro un ponte: decine di auto cadono in acqua

Nelle prime ore della notte, un evento catastrofico ha scosso il cuore di Baltimora quando il Ponte di Francis Scott Key, un colosso d'acciaio che da anni univa le due sponde del fiume Patapsco, si è frantumato in mille pezzi a causa dello scontro di una nave.

La tragedia ha avuto inizio alle 01:27, ora locale, quando la "Dali", una nave portacontainer battente bandiera di Singapore, si è scontrata con violenza contro uno dei pilastri dell'imponente struttura, causando il crollo totale del ponte.

Nel momento dell'incidente, alcuni operai lavoravano sul ponte e, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Baltimora, almeno sette veicoli sono stati inghiottiti dalle acque oscure del Patapsco. Ancora avvolto nel mistero è il numero delle vittime di questa disastrosa notte.

Il ponte, intitolato all'autore dell'inno nazionale americano, era un gioiello dell'ingegneria, noto per essere uno dei più lunghi ponti a travata continua al mondo, estendendosi per ben 366 metri (ecco quali sono i ponti più lunghi al mondo). Questo tipo di costruzione, radicato nella tradizione ingegneristica fin dal XIX secolo, si basa su un reticolato di travi, disposte in modo da distribuire uniformemente il peso e le tensioni a cui la struttura è sottoposta.

Tuttavia, il pilastro colpito dalla nave non ha retto l'impatto devastante, provocando il crollo dell'intera struttura, che senza il sostegno necessario, ha perso il suo equilibrio e si è disintegrata. Ian Firth, eminente ingegnere strutturale e progettista di ponti, ha commentato l'accaduto evidenziando la fragilità relativa del sostegno colpito, incapace di assorbire la forza d'impatto di tale magnitudo.

Su Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti di oggi.