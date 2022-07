Questa bambina di 10 anni ha creato per pura caso una nuova molecola

Ricordate cosa riuscivate a fare in quinta elementare? Sicuramente avevate problemi a ricordare la tabellina del sette, ma tutto sommato rimaneva inalterato il vostro primato di “piccolo genio della famiglia”. Nel mondo, però, c’è chi, grazie a risultanti sorprendenti, riesce a diventare un “piccolo genio del pianeta”.

Clara Lazen, una studentessa di quinta elementare di Kansas City di dieci anni, non solo ha imparato a riconoscere le differenti molecole in natura: ne ha scoperta una nuova. Il magazine Popular Science, riporta che la maestra della piccola Einstein ha sottoposto all’attenzione di Robert Zoellner, un professore di chimica, un modello molecolare creato da Clara.

La molecola scoperta da Clara Lazen è stata soprannominata tetranitratossicarbonio ed è la protagonista di un articolo del professo Zoellner, apparso sulla rivista "Computational and Theoretical Chemistry". È composto da atomi di ossigeno, azoto e carbonio. Questi elementi sono tra i più comuni del creato è sorprende che non si sia mai arrivati alla formula del tetranitratossicarbonio.

Tale molecola potrebbe esser impiegata negli esplosivi, vista la sua potenza, ma ciò significherebbe produrre appositamente il composto, in quanto non è possibile individuare il C 5 N 4 O 12 in natura. Ma questo non dovrebbe essere un ostacolo insidioso per la chimica. Già in passato, i ricercatori dell’Università di Yale sono stati in grado di creare molecole sintetiche, capaci di migliorare le risposte immunitarie.

Negli anni 30’, invece, viene sintetizzato il polimero che conosciamo tutti come nylon, utilizzato per una moltitudine di cose diverse, ad esempio può esser impiegato come “inchiostro” per le stampanti 3D o per realizzare i tessuti di un paracadute.