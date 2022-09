Le bambine hanno sviluppato una pubertà precoce, durante la pandemia. Ecco perché

Tra tutti i traumi (economici, fisici e piscologici) che ha causato la pandemia da COVID-19, uno dei più assurdi è senza ombra di dubbio la pubertà precoce idiopatica nelle femmine, ovvero l’introduzione assai affrettata delle ragazze nella fase della pubertà.

Molti studi hanno rilevato un aumento di casi, di una condizione tipicamente rara, durante i primi mesi della pandemia, evidenziando un possibile legame tra il ceppo virale e il fattore principale che inaugura la “prima adolescenza”. Queste teorie sono state smentite nel 60° Meeting annuale della Società Europea di Endocrinologia Pediatrica, a Roma, in cui emerge la disconnessione tra il fenomeno e l’infezione.

Il motivo per il quale le ragazze “stanno crescendo prima” è forse il dispositivo con cui stai leggendo questa news. I ricercatori della Gazi University e dell’Ankara City Hospital, in Turchia, hanno esposto 18 ratti “immaturi” alla luce prodotta dagli schermi dei nostri smartphone, per periodi sia brevi che lunghi: gli esemplari esposti alla luce blu per più tempo hanno evidenziato i segni distintivi della “crescita”, prima degli altri topi.

"Abbiamo scoperto che l'esposizione alla luce blu, sufficiente per alterare i livelli di melatonina, è anche in grado di alterare i livelli di ormone riproduttivo e causare un inizio precoce della pubertà nel nostro esemplare di ratto. Inoltre, più lunga è l'esposizione, prima è l'inizio", afferma l'endocrinologo e autore principale Aylin Kilinç Uğurlu dell'Università di Gazi.

Pandemia o meno, questo è un dato rilevante da tenere in considerazione, dato che ci incamminiamo sempre di più in un’era tecnologica molto pericolosa per la nostra salute. Statisticamente parlando, la maggior parte di noi inizia a sperimentare le gioie e gli orrori della pubertà all'età di 12 anni. Il fenomeno analizzato, invece, preveda la comparsa di quelle caratteristiche secondarie della crescita prima degli 8 anni.

Sapevate che anche i cani attraversano la fase della pubertà?