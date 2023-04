I bambini come percepiscono la tecnologia ed i robot? La risposta farà riflettere

Avete mai fatto attenzione a come il vostro bambino si rapporti con i robot di ultima generazione? Un nuovo studio ci svela un'importante e insolita curiosità. Forse dovremmo iniziare a prestare più attenzione ai piccoli dettagli...

L'idea di approfondire la relazione tra bambini e nuove tecnologie è giunta dalla psicologa Teresa Flanagan, che dopo aver osservato come molte delle serie televisive rappresentino in modo negativo il rapporto tra umani e robot, si è domandata come potessero reagire i più piccoli: "In Westworld e nel film Ex Machina vediamo come gli adulti potrebbero interagire con i robot in modi crudeli e orribili. Ma i bambini?".

La nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Developmental Psychology e messa a punto dai ricercatori della Duke University negli Stati Uniti, ha selezionato tra i visitatori di un museo scientifico ben 127 bambini fra i 4 e gli 11 anni. A questi sono stati mostrati due brevi videoclip su Roomba (un recente aspirapolvere) e Alexa. Successivamente, al termine della visione è stata posta la domanda su cosa pensassero dei due dispositivi. Le risposte sono state sorprendenti e per nulla scontate.

I bambini, infatti, pur riconoscendo una maggiore intelligenza all'assistente vocale Alexa rispetto all'aspirapolvere automatico Roomba, dichiarano come entrambi vadano trattati con cura e gentilezza. In poche parole, pur riconoscendo che i robot non possono avvertire sensazioni fisiche o emotive quali solletico o dolore, tendono ad attribuire ad Alexa emozioni e importanti capacità cognitive. Questo forse grazie alle sue capacità comunicative verbali?

Probabilmente è ancora presto per dirlo, ma sicuramente tra robot-lombrichi che esploreranno pianeti e tecnologie oramai divenute fondamentali nella nostra quotidianità, dovremmo iniziare a domandarci seriamente come i nostri figli percepiscano ciò che li circonda, non perdendo mai il confine tra ciò che è vivo e ciò che invece non lo è.