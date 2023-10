I bambini continuano ad ingoiare calamite: ecco come evitarlo

Il 22 ottobre sarà presentata alla conferenza dell’American Academy of Pediatrics una nuova ricerca, condotta dalla specialista in medicina d'urgenza Leah Middelberg del Nationwide Children's Hospital, che dovrebbe farci riflettere.

"Sfere o perline magnetiche ad alta potenza e composte da terre rare, sono spesso vendute come giocattoli divertenti e antistress, ma sono tra i giocattoli più pericolosi quando i bambini li mangiano", afferma il chirurgo pediatrico Minna Wieck, dell'Ospedale pediatrico UC Davis.

Dopo gli scienziati che intrappolano la luce dentro un magnete, nello studio che verrà presto presentato, Middelberg e i suoi colleghi hanno esaminato i dati dei pazienti provenienti da 25 ospedali pediatrici negli Stati Uniti e raccolti dal 2017 al 2019. Hanno identificato ben 594 casi di lesioni da magnete. Importante sottolineare come in tale casistica (seppur in misura nettamente minore), rientrino anche i casi di oggetti inseriti nel naso o nelle orecchie.

A quanto pare, nonostante i continui avvertimenti e le campagne che ne sottolineano i rischi, il numero di bambini sottoposti ad un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere i magneti non diminuisce. Cosa fare dunque per impedire questo pericoloso comportamento?

"Non importa quale sia il background socioeconomico o razziale del bambino, se viene osservato o se gli adulti che lo supervisionano sanno che i magneti sono pericolosi: i bambini riescono comunque a mangiarli e molti di loro necessitano di un intervento chirurgico per riparare il danno interno. Anche gli adolescenti possono ingoiare potenti magneti sotto forma di piercing finti”.

Sembra, concludono i ricercatori, che l’unico modo per impedire ai bambini di mangiare i magneti sia limitarne completamente l’accesso. Ma che pericoli possono scaturire dall’ingestione di magneti?

Naturalmente, possono attrarsi tra loro o con altri oggetti e a differenza della patologia che si cura con 2 calamite, rappresenta un serio problema poiché possono causare avvelenamento da metalli, perforazioni e infezioni. Il fattore tempo risulta dunque fondamentale per scongiurare (o limitare) i danni più gravi, ma ancor più tenere totalmente lontani i nostri figli da questi pericolosi oggetti.