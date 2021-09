Se un gruppo di bambini crescesse isolato dagli adulti creerebbe una lingua propria?

In che modo si svilupperebbe il linguaggio dei bambini se crescessero isolati dagli adulti? Mettiamo che ipoteticamente un gruppo di bambini crescesse lontano dal resto del mondo e che quindi non avrebbe modo di conoscere il linguaggio umano, cosa accadrebbe?

Questa domanda in realtà iniziarono a porsela fin dai tempi antichi e la risposta che i pensatori del tempo si diedero era quella secondo cui i bambini avrebbero potuto parlare le antiche lingue come l'ebraico, il greco, l'egiziano e il sanscrito - la risposta ovviamente variava in base al luogo e al tempo.

Ad oggi sembrerebbe inverosimile anche a noi una cosa del genere ma questa risposta gli studiosi dell'epoca la formularono con grande serietà. La prima "testimonianza" che abbiamo viene da Erodoto (lo storico che raccontò come l'eclissi fermò una guerra) il quale descrisse un esperimento condotto a Psammetico I (faraone egiziano tra il 664 e il 610 a.C.).

Pare che l'uomo avesse affidato ad un pastore due neonati affinché crescessero in isolamento. L'obiettivo del faraone era riuscire a capire se i bambini avrebbero parlato egiziano o la lingua frigia, in modo da identificare quale dei due popoli fosse più il più "anziano". La leggenda racconta che quando i bambini furono portati al cospetto del faraone Psammetico I porsero le mani e urlarono "becos", che significava "pane" in lingua frigia. In realtà è altamente improbabile che il racconto di Erodoto si sia svolto esattamente così.

Altre fonti narrano di isolamenti più severi come quello richiesto da re Giacomo IV di Scozia il quale avrebbe infatti lasciato due neonati ad una tata muta, nell'isola di Inchkeith e anche dell'imperatore mogol dell'India Akbar il Grande che rinchiuse in una stanza dei bambini.

A causa delle azioni controverse di questi sudditi, chiaramente, le informazioni riguardanti questi eventi sono piuttosto scarse e difficilmente verificabili. Documentazioni più recenti di casi di bambini cresciuti soli a causa di sfortunati eventi come l'abbandono o l'abuso, hanno offerto dati più credibili.

Il caso di Genie, la bambina 13enne ritrovata dopo aver trascorso tutta la sua esistenza fino a quel momento rinchiusa in una camera senza alcun contatto umano e quindi possibilità di dialogo, ne è un esempio.

Nonostante subito dopo essere stata liberata la bambina iniziò a imitare il suono delle parole in inglese riuscendo ad essere comprensibile, anche a distanza di molti anni Genie mostrò chiari segni di difficoltà nell'apprendere il linguaggio e la sua grammatica.

Secondo la teoria dell'Ipotesi del Periodo Critico casi come quelli di Genie dimostrano che dopo una certa età è eccessivamente difficile se non impossibile per un essere umano acquisire l'abilità linguistica.

Nell'ultimo periodo degli anni '70 il ricercatore Derek Bickerton propose un esperimento un po' controverso. Esso voleva contattare sei famiglie, a patto che ognuna parlasse una lingua diversa. La sua idea era quella di portare su un'isola deserta sei bambini per un anno e vedere in che modo avrebbero comunicato tra loro. Nonostante avesse trovato l'isola e avesse ottenuto l'approvazione dall'Università delle Hawaii, per mancanza di fondi l'esperimento non ebbe mai luogo.

Un altro fatto degno di nota avvenne a Managua, in Nicaragua. In quel periodo, sempre alla fine degli anni '70, la comunità di sordi del paese non era una realtà consolidata e per questo non vi erano particolari risorse educative per gli studenti affetti da sordità. In generale, a causa del terremoto del 1972, l'accesso all'istruzione era un problema per tutti i bambini.

A Managua venne aperta la prima scuola con un programma di istruzione speciale anche per bambini sordi che tuttavia non includeva alcuna lingua dei segni, cercavano invece di insegnare la lingua scritta e orale classica "a voce". La cosa avrebbe causato negli studenti un impoverimento generale delle loro capacità linguistiche ma per fortuna non andò così.

All'insaputa degli insegnanti infatti i bambini crearono un linguaggio dei segni tutto loro. Non potevano utilizzarlo in classe ma quando suonava la campanella i bambini potevano dedicarsi alle attività stimolanti come socializzare e giocare, come tutti gli altri. Quando gli adulti se ne accorsero, a distanza di anni, chiamarono degli esperti per capire di cosa si trattasse.

La scoperta lasciò tutti a bocca aperta. Il linguaggio dei segni che avevano inventato era davvero articolato e complesso e la cosa ancora più stupefacente è che avevano fatto tutto da soli!

Per rispondere alla domanda iniziale: non è possibile dirlo con certezza. I fattori esterni hanno una grande incidenza sullo sviluppo linguistico dei bambini, d'altra parte è anche probabile che un gruppo numeroso di bambini riesca a creare un proprio linguaggio e che col tempo questo diventi più completo.

A proposito, sapete qual è o quali sono le lingue più difficili del mondo?