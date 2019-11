I bambini e la dipendenza da smartphone considerata come disturbo psichiatrico

In una ricerca pubblicata nella giornata odierna sulla rivista di psichiatria del British Medical Council (BMC), un team di esperti del King's College di Londra descrive la dipendenza da smartphone come uno disturbo psichiatrico, facendo riferimento in particolare ai dati relativi ai bambini.

Stando a quanto riportato da 9to5Mac e come si può leggere nel documento relativo alla ricerca, analizzando più di 40 studi pubblicati dal 2011 a oggi, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il 23% di bambini e giovani adulti dimostrano un utilizzo problematico dello smartphone (PSU, Problematic Smartphone Usage). Il campione totale analizzato è di 41.871 persone.

In parole povere, il PSU "racchiude" tutti quei comportamenti negativi legati all'eccessivo utilizzo dei dispositivi mobili che hanno le caratteristiche di una dipendenza. Ad esempio, si parla di persone che presentano attacchi di panico o atteggiamenti aggressivi quando lo smartphone non è a portata di mano. Inoltre, questi bambini e giovani adulti non riescono a controllare come si deve la quantità di ore che passano davanti allo schermo, utilizzando lo smartphone a discapito di altre attività.

Riassumendo quanto emerso dalla ricerca, che vi invitiamo a consultare per intero, il team del King's College afferma di aver trovato una correlazione tra questo tipo di utilizzo dei dispositivi mobili e problemi in termini di salute mentale (come depressione, ansia, stress e scarsa qualità del sonno).

D'altronde, non è un caso che le grandi aziende del mondo degli smartphone stiano provando ad arginare il fenomeno. Pensiamo, ad esempio, ad Apple, che recentemente ha introdotto la funzionalità Screen Time, oppure alla schermata Benessere Digitale che sta iniziando a comparire su molti smartphone Android. Tuttavia è chiaro che, come sottolineato dai ricercatori, ci sia ancora molta strada da fare da questo punto di vista.