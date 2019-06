Bambini geneticamente modificati: uno scienziato russo vuole riprovarci

Direttamente dalle pagine di Nature, il biologo molecolare russo Denis Rebrikov ha annunciato che intende ripetere l'esperimento cinese dei bambini geneticamente modificati. L'obiettivo della sperimentazione, che dovrà essere approvata dalle autorità, sarebbe di impiantare degli embrioni geneticamente modificati nelle madri per prevenire virus.

Rispetto a quanto fatto in Cina, però, il nuovo esperimento dovrebbe essere diverso e secondo Rebrikov potrebbe portare a più vantaggi e minori rischi.

La procedura dovrebbe essere la stessa: l'idea è quella di utilizzare la tecnica Crispir nelle coppie che richiedono la fecondazione assistita. In laboratorio verrebbe modificato il gene CCR5, che rende gli embrioni resistenti all'infezione da HIV. Come spiegato da Rebrikov però le sue intenzioni non sono di agire sullo sperma del padre, ma di sperimentare la tecnica sulle donne sieropositive le cui terapie antiretrovirale hanno registrato delle risposte deboli.

Secondo quanto affermato nello studio, rispetto alla proposta cinese la sua "apporta maggiori benefici", oltre che "minori rischi, ed è eticamente più giustificabile ed accettabile al pubblico". Come avvenuto già in passato però, i biologi contattati da Nature hanno avanzato qualche perplessità a riguardo soprattutto dal punto di vista etico.

La biologa molecolare Jennifer Doudna, pioniere della tecnica di modifica che intende utilizzare Rebrikov, sostiene che ad oggi la "tecnologia non è pronta". Alta Charo, ricercatrice di bioetica che fa parte del comitato dell'OMS che si occupa proprio dell'editing del genoma umano, "è irresponsabile procedere con questo protocollo in questo momento".

Nel frattempo Rebrikov intende continuare sulla sua strada, ma avrà bisogno dell'approvazione di tre agenzie governative, incluso il Ministero della Salute. Un obiettivo tutt'altro che facile secondo molti.