I bambini che fanno incubi frequenti sono più inclini a sviluppare il morbo di Parkinson

Un nuovo studio, condotto dai neurologi dell’Università di Birmingham, suggerisce che i bambini che fanno incubi frequenti hanno maggiori possibilità di contrarre in futuro il morbo di Parkinson. Nonostante una teoria del genere possa far storcere il naso, sappiate che già in passato si è constatato un legame tra le due condizioni.

La ricerca ha concluso che i bambini che hanno sogni disturbanti e insistenti hanno anche una probabilità del 76% sviluppare deterioramenti cognitivi entro i 50 anni; caso differente, invece, sembra esser quello dei pargoli che hanno riferito un’attività onirica nella norma.

A condurre le ricerche è Abidemi Otaiku, neurologo clinico dell'Università di Birmingham: egli ha esaminato i dati del British Birth Cohort Study, uno studio, della durata di una settimana (marzo 1958), comprendente moltissime informazioni su tutte le persone che sono nate in Gran Bretagna. Successivamente, nel 1965, gli scienziati hanno interrogato i genitori di siffatti bambini, informandosi sull’attività onirica dei figli. Otaiku ha contribuito alla ricerca documentandosi sugli ormai cinquantenni che hanno partecipato alla precedente analisi (circa 7.000 persone, di cui 50% maschi e 50% femmine).

Si badi bene, la ricerca non ha concluso che i sogni sono la causa del morbo di Parkinson; tuttavia, ci sono solide prove che dimostrano una profonda relazione tra la patologia e gli incubi.