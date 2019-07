I bambini nati nello spazio potrebbero non essere completamente umani

Il biologo evoluzionista Scott Solomon in una nuova dichiarazione rilasciata al Business Insider si è soffermato su come potrebbe evolversi la nostra specie una volta colonizzato un altro pianeta, come Marte. La conclusione a cui è arrivato è sorprendente: secondo Solomon i futuri coloni umani non potrebbero essere affatto umani.

"Alla fine, le persone che vivono nello spazio potrebbero evolversi per essere abbastanza diverse dalle persone sulla Terra, che sarebbe considerata come una specie diversa" ha affermato il ricercatore.

Solomon sostiene che vivere nello spazio potrebbe portare ad una serie di cambiamenti evolutivi nella razza umana. Ad esempio, ha parlato di una riduzione della densità ossea a causa della bassa gravità dello spazio, che potrebbe aumentare il rischio che una madre si fratturi il bacino durante il parto naturale. Il tutto potrebbe anche rendere obbligatorio il parto cesareo, che a sua volta potrebbe portare a "teste più grandi nei nostri discendenti perchè non sarebbero vincolati alle dimensioni del canale del parto".

Ma non è tutto, perchè il ricercatore sostiene che "potrebbero esserci evoluzioni anche a livello di pelle, con nuovi tipi di pigmenti, come la melanina che ci protegge dai raggi ultravioletti della Terra. Ciò potrebbe significare che le generazioni che non vivranno sulla Terra si evolveranno per avere diversi colori della pelle".